Com uma vitória nos últimos seis jogos, Pepê reconheceu que o FC Porto atravessa «um momento complicado», mas apontou o trabalho como o único caminho para superar este ciclo.



«Estamos a trabalhar diariamente para que possamos superar isto. A cobrança é alta, jogamos no FC Porto e essa cobrança vai existir diariamente. Precisamos de estar ao mais alto nível e ligados aos 90 minutos. O apoio dos adeptos é muito importante e torna-nos mais fortes», referiu, na antevisão ao jogo frente ao Midtjylland, da Liga Europa.



Pepê adiantou que os dragões esperam «uma equipa com muita qualidade e que sofre poucos golos» e explicou a evolução que teve enquanto jogador desde que chegou ao Dragão oriundo do Grémio.



«Sinto-me um jogador totalmente diferente. O futebol no Brasil é diferente da Europa em termos de organização e de tática. Consigo ler o jogo de uma forma totalmente diferente, tenho outra visão e sinto-me um jogador muito melhor do que quando cheguei», argumentou.