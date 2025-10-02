Pepê, jogador do FC Porto, analisa vitória do FC Porto frente ao Estrela Vermelha, para a Liga Europa, na flash interview da Sport TV:

Começou no banco

«É uma vitória muito importante da nossa parte, a jogar em casa. Todos os jogos são muito difíceis, principalmente os europeus. É sempre importante estar dentro do campo e, mesmo fora, procurei dar o máximo de apoio para poder ajudar os meus companheiros. Quando tive a oportunidade de entrar, dei o meu melhor para conseguirmos a vitória».

O lance do 2-1

«É a união, sabemos que todos são importantes. Não é importante quem marca os golos, o importante é conseguirmos as vitórias. Naquele momento, o Rodrigo Mora tinha mais condições para marcar do que eu. É um golo coletivo, muito importante, que nos dá mais uma vitória e demonstra a união do nosso grupo».

Mudanças no onze

«É complicado. Fomos meio que obrigados a jogar estes três jogos, um em cima do outro, mas temos de estar sempre preparados».

FC Porto é candidato a ganhar a Liga Europa?

«Temos de encarar jogo a jogo, independentemente de quem for o adversário. Os jogos europeus são muito difíceis. Temos de comemorar esta vitória, mas temos um adversário muito difícil já no próximo fim de semana. Temos de trabalhar e de nos dedicarmos ao máximo para podermos fazer mais um grande jogo perante os nossos adeptos».

Já segue o canal de Whatsapp do Maisfutebol?