Pepê esteve ligado ao golo que ditou o empate do FC Porto na Bélgica, ante o Anderlecht, e a um lance capital na visita a Famalicão. Esta quarta-feira, em véspera do duelo com o Midtjylland, o internacional brasileiro abordou os dois episódios.



«Com o Anderlecht foi um acaso, acabei por me perder no jogo. Mas tive total apoio do mister, da equipa técnica e dos meus colegas para que pudesse recuperar logo e ajudá-los. É uma situação que não vai acontecer novamente, trabalho muito para que não se repita», começou por dizer, em conferência de imprensa.



«Já com o Famalicão foi uma situação complicada. O árbitro foi ao VAR e no fim, ele deu como justificação uma situação que não foi o que aconteceu. Ele disse que a bola bateu no meu braço direito, mas não, bateu na minha mão esquerdo, que está junto ao corpo. Se não tivesse batido no braço, teria batido no peito. Mas temos de deixar isso para trás. Temos uma final pela frente e temos de estar ligados», acrescentou.



Em ambos os encontros disputados longe da Invicta, os portistas empataram. Esta quinta-feira, têm novo desafio frente aos dinamarqueses, a partir das 20h00 no Dragão.