Francesco Farioli deverá aproveitar a receção aos suecos do Malmö para revolucionar o “onze” do FC Porto, depois da vitória em Tondela (2-0) e antes da receção ao Estrela da Amadora, na segunda-feira (20h45). Para a noite desta quinta-feira, o treinador do FC Porto apenas deverá manter Diogo Costa, Bednarek, Rodrigo Mora e William Gomes entre os titulares.

De recordar que os portistas não contam com os lesionados Nehuén Pérez e Luuk de Jong, sendo que a recuperação de Gabri Veiga não correu como esperado, como revelou Farioli, pelo que o espanhol não vai a jogo nesta quinta-feira.

Confira o onze provável do FC Porto na galeria associada.

Quanto ao Malmö, os suecos devem apresentar Melker Ellborg na baliza, protegido pelo quarteto defensivo: Stryger Larsen, Pontus Jansson, Djuric e Busanello. No meio-campo deverão estar Skogmar, Kenan Busuladzic e Lasse Johnsen. Por último, Emmanuel Ekong, Gudjohnsen e Sead Haksabanovic são habituais protagonistas no ataque.

Destaque no emblema sueco para Daníel Gudjohnsen, internacional islandês nascido em Espanha, em 2006, quando o pai – Eidur Gudjohnsen – representava o Barcelona. Antes, entre 2000 e 2006, o antigo avançado jogou no Chelsea, onde trabalhou com José Mourinho. Ora, Daníel Gudjohnsen, de 19 anos, leva 10 golos e sete assistências em 33 jogos neste ano, sendo figura central no Malmö.

O FC Porto ocupa o oitavo posto da Liga Europa, com nove pontos, igualado com Sp. Braga (7.º) e Genk (9.º), a dois pontos dos líderes Lyon Midtjylland e Aston Villa. O Malmö leva um ponto no 34.º lugar e visita o Dragão na noite desta quinta-feira (20h), num encontro para acompanhar, ao minuto, no Maisfutebol.