Na antevisão ao jogo com o Nice, para a Liga Europa, Francesco Farioli falou da possibilidade de voltar a utilizar Rodrigo Mora e Gabri em simultâneo e elogiou os jovens atletas do FC Porto que estão a participar no Mundial sub-17:

Mora e Veiga novamente juntos frente ao Nice?

«A possibilidade está lá, já existia antes do último jogo. Era algo tinha em mente desde o início. É preciso encontrar o momento certo e o tipo de jogo mais apropriado. O mais importante é a equipa ser competitiva para vencer jogos. O Samu viu dois cartões amarelos por celebrar dois golos, num deles quase lutei com ele. É este o espírito que queremos ter, sem os cartões amarelos. Samu é um bom exemplo do que é lutar pela equipa de várias formas. Se eu fechar os olhos, tenho em mente pelo menos três momentos em que o Rodrigo Mora e o Gabri Veiga fizeram sprints de 50 metros para trás para ajudar a equipa a recuperar.»

Jogadores do FC Porto no Mundial sub-17

"Amanhã será uma grande oportunidade para eles viverem uma experiência incrível e celebrarem um título muito importante. É importante para o FC Porto ter cinco jogadores lá, quatro deles habituais titulares. Estamos a acompanhar a sua evolução. Alguns já treinaram com a equipa principal. Estamos a apoiá-los, agora que vão jogar a final no Qatar."