Rodrigo Mora, autor do golo que valeu a vitória ao FC Porto frente ao Estrela Vermelha (2-1) para a Liga Europa, na flash interview da Sport TV:

Análise ao jogo

«Fizemos um grande jogo. Controlámos a partida. Sofremos um golo de bola parada, que acontece, mas a equipa controlou bem. Consegui marcar e receber este apoio da equipa é muito especial para mim».

Novo triunfo perto do fim

«O FC Porto é uma equipa que luta até ao fim, tem uma crença espetacular. Temos de continuar assim. Estamos num ciclo de vários jogos em poucos dias, mas isto é o FC Porto. Jogamos todos, somos todos muito importantes».

Novo concorrente de Samu como ponta de lança?

«Não, não, não... Aqui não há concorrentes, ajudamo-nos todos. Isso é o mais importante. A equipa está unida e confiante. Qualquer um pode jogar e é importante no FC Porto. Às vezes joga um, noutras joga outro, mas o importante é o FC Porto. Hoje, a vitória foi para o FC Porto».

