No rescaldo à derrota do Rangers no Dragão, na oitava e última jornada da fase liga da Liga Europa, o treinador dos escoceses lamentou a reviravolta consentida na primeira parte. Em conferência de imprensa, Röhl apontou ao campeonato e elogiou o FC Porto.

Arranque promissor

«Bom começo, em 20 minutos mostrámos o nosso jogo. Foi um bom jogo de assistir, com iniciativas de ambas as equipas. Fiquei desiludido com o 2-1, com algum azar pelo meio. Sabíamos que o FC Porto é forte. Esta exibição não foi boa o suficiente, devemos melhorar. Não conseguimos acertar o último passe, nem a entrada no último terço. O resultado é duro, queríamos pontos. E vamos regressar à Europa. Na próxima época queremos chegar mais longe. Agora temos foco total no campeonato.»

«Decidimos pressionar alto e conseguimos criar oportunidades, mas perdemos a bola e permitimos contra-ataques, o que se revelou decisivo.»

FC Porto é candidato à Liga Europa

«É uma equipa muito interessante, sobretudo no último terço. E porque não conquistarem a Liga Europa? Terminaram nos melhores oito e são uma equipa com história na prova.»