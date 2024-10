Depois de não ter conseguido os três pontos frente ao Bodo Glimt e ao Manchester United, o FC Porto venceu esta quinta-feira os alemães do Hoffenheim e foi destaque na imprensa internacional.

A equipa de Vítor Bruno superiorizar-se através de dois golos da autoria de Tiago Djaló e Samu. Olhemos para o que os jornais lá fora disseram sobre a exibição dos dragões:

AS (Espanha): «Samu é uma metralhadora»

No país de origem do avançado do Porto, o destaque foi naturalmente para o novo goleador dos dragões que tem conquistado cada vez mais relevância no espaço mediático espanhol: «Samu Omorodion voltou a jogar e Samu Omorodion voltou a marcar. O jogador tem feito disso uma rotina no Porto, razão pela qual tem oito golos em oito jogos (só não marcou em dois). Desta vez, entrou em campo quando a equipa mais precisava dele, mesmo depois de 75 minutos de muito pouca participação. Letal. Acabou com as esperanças de reviravolta do Hoffenheim e permitiu à equipa portuguesa conquistar os seus primeiros três pontos na Liga Europa.»

«Mais um dia de jogo, mais um dia de golos. Mais um dia de alucinações do Dragão com o seu novo avançado. Claro que saiu aplaudido de pé quando foi substituído nos descontos. Marcou um golo na primeira jornada da Liga Europa e dois na segunda, mas nenhuma das duas boas exibições foi suficiente para vencer. Com quatro golos, é o melhor marcador da Liga Europa. E esta quinta-feira, finalmente, o Porto entrou na fase de qualificação. Com o Samu, tudo é possível.»

Marca (Espanha): «Samu continua em estado de graça»

Tal como o As, a Marca também destacou naturalmente Samu, que continua a ser o principal elemento de observação do Porto em Espanha. No entanto, não esqueceram a sua ligação com o Atlético: «Samu voltou a marcar, ao fazer o segundo golo da noite no Dragão para selar o jogo. Com este golo, o jogador soma oito golos, quatro no campeonato português e outros quatro na Liga Europa, em outros tantos jogos, o que prova que está em grande forma.E não foi um golo qualquer. Lutou com uma bola longa para a levar até ele e, depois de entrar na área, cortou para dentro para cruzar o seu remate ao poste mais próximo, com muita força. Ele cozinhou e comeu.

Samu não foi afetado pelas respostas de Simeone sobre a sua breve passagem pelo Atlético. Continuou a fazer o que lhe competia. E tudo isto enquanto os vermelhos e brancos atravessam uma crise de jogo, de golos e de resultados.»

Mundo Deportivo (Espanha): «Porto vence com mais um golaço de Samu»

Ainda no país vizinho, o Mundo Deportivo realçou o golo de Samu mas não deixou de parte a exibição do adversário Hoffenheim: «O Porto conquistou três pontos de ouro, esta quinta-feira, na terceira jornada da Liga Europa, num jogo em que, diga-se, teve uma atuação apagada. O adversário alemão, o Hoffenheim, foi superior nos pontos, mas pior na área, que é o que faz a diferença no final. Samu Omorodion esteve particularmente bem, marcando mais um belo golo para fazer o 2-0 e nunca mais voltar atrás.

Antes do golo de Samu Omorodion, nos descontos de uma primeira parte muito equilibrada, em que o Hoffenheim só não se adiantou graças ao bom trabalho de Diogo Costa na baliza, Djaló tinha feito o 1-0. O Porto, que entrava na terceira jornada da Liga Europa com apenas um ponto, venceu o jogo e salvou uma situação difícil com uma vitória mais do que importante.»

Bild (Alemanha): «A amarga falência do Hoffenheim no Porto»

Na Alemanha, país natal do Hoffenheim, o jornal Bild não ficou convencido com a vitória dos dragões e olha para o resultado com uma certa amargura: «De facto, o TSG começou muito bem o jogo e teve várias oportunidades para chegar à vantagem na primeira parte. A melhor oportunidade foi desperdiçada por Adam Hlozek (44'), que rematou por cima da baliza a cerca de onze metros de distância, após uma bela jogada individual.

O golo desperdiçado foi castigado pouco tempo depois. O defesa-central do Porto Tiago Djalo (45.+2) acertou no alvo e no coração do Hoffenheim. O choque antes do intervalo e um revés mais do que infeliz para o clube da Bundesliga.

O Hoffenheim continuou a jogar bem na segunda parte, mas tomou sempre as decisões erradas quando se dirigia para a grande área. As grandes oportunidades não se concretizaram. E depois o Porto é frio! Samu Omorodion criou a primeira boa oportunidade da segunda parte para a equipa portuguesa aos 74 minutos e fez o 2-0, que foi também o resultado final.»

Sportchau (Alemanha): «Hoffenheim infelizmente perde no Porto»

Por terras germânicas, confirma-se mesmo o desalento sentido com o resultado na cidade invicta. Os alemães sentiram muito a derrota: «Muitas chances, nenhum golo. Amargo para o TSG Hoffenheim: Apesar do forte desempenho, o Hoffenheim perdeu por 0-2 no terreno do FC Porto.Puramente em termos de jogo, o primeiro tempo no Estádio do Dragão foi claramente para os convidados do Hoffenheim. Apesar de algumas alterações e de uma lufada de ar fresco no Hoffenheim, o resultado foi 2-0 para o FC Porto. Após bola alta, o antes muito forte Stach foi atropelado por Samu. E assim um jogo forte do Hoffenheim chegou ao fim com a primeira derrota do TSG na atual temporada da Liga Europa.»