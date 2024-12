O FC Porto deixou escapar triunfos nos instantes finais dos jogos europeus contra Manchester United e Anderlecht e sofreu um golo também no final da primeira parte do jogo com o Famalicão. Questionado sobre os golos encaixados no final das partes, Vítor Bruno desvalorizou e referiu que a altura em que a equipa concede golos «é pouco importante».



«Se disser que são coincidências, vou entrar num chorrilho de críticas. Sobretudo na primeira parte, se formos aos 90 e tal minutos, se calhar podemos atalhar esses momentos de outra forma. Mas aos 30, 15, 2 ou 43 minutos... os golos valem todos o mesmo, independentemente da altura em que são marcados ou sofridos. Para nós é pouco importante. Temos é de evitar que esses golos aconteçam e a verdade é que temos feito para que os adversários não tenham oportunidades claras contra nós. O Famalicão não criou uma oportunidade clara contra nós. É um indicador que não podemos desprezar nem ignorar. Devemos sofrer menos golos», reconheceu, ainda assim, o técnico portista.



Depois do empate no Minho, o próximo compromisso do FC Porto é para a Liga Europa contra o Midtjylland, às 20h00 desta quinta-feira, no Dragão.