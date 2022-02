Sérgio Conceição revelou que todos os jogadores estão convocados para o duelo decisivo frente à Roma, no Olímpico de Roma, na próxima terça-feira.

«Estão todos convocados, exceto o Wendell e Manafá. Toda a gente conta. O Rúben Semedo teve alguns minutos na equipa B porque é importante além do trabalho nos treinos. É mais um elemento para ajudar a equipa», afirmou o técnico do FC Porto na conferência de imprensa de antevisão do jogo, que decorreu ao início da tarde no centro de estágios do Olival, em Vila Nova de Gaia.

O técnico portista abordou também o ambiente do Olímpico de Roma como um fator que pode influenciar nesta segunda-mão do play-off de acesso aos oitavos de final da Liga Europa.

«As equipas têm uma identidade bem definida em casa ou fora. Obviamente que o estádio e os adeptos são um extra, mas a dinâmica de jogo não muda nada. A Lazio vai sair a construir, a tentar ser pressionante, não vai mudar nada nesse sentido. Pode mudar um ou outro jogador, com características diferentes e temos de olhar para a dinâmica coletiva da equipa, como cada jogador torna a Lazio mais ou menos forte. Trabalhamos os adversários ao pormenor», afirmou.

O FC Porto viaja esta tarde para Roma, onde vai defender uma vantagem de 2-1, trazida da primeira mão no Dragão. O jogo disputa-se na quinta-feira, às 17h45, e será acompanhado AO MINUTO no Maisfutebol.