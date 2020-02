O treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, vai falhar o próximo jogo de uma competição europeia da UEFA, após ter visto o terceiro cartão amarelo esta época, na receção ao Bayer Leverkusen, no Estádio do Dragão.

Conceição já tinha sido admoestado no jogo da primeira mão dos 16 avos de final, na Alemanha, bem como na Suíça, ante o Young Boys, no jogo da fase de grupos, atingindo o primeiro limite regulamentar.