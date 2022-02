Sérgio Conceição vai reencontrar esta quinta-feira a Lazio, um clube no qual jogou dois anos e meio e pelo qual nutre um sentimento especial. Ainda assim, o técnico do FC Porto frisou que isso «pouco importa» para o embate do play-off de acesso aos oitavos de final da Liga Europa.



«Toda a gente sabe o que foi a minha passagem pela Lazio. Todos os que viveram comigo aqueles momentos e os títulos que conquistámos. Não podemos esquecer que uma parte importante da nossa vivência foi ganhar e estar bem. Tenho um carinho muito grande pela Lazio, mas isso conta muito pouco para o jogo de amanhã. Estou a representar o FC Porto, um bom clube, o clube que me paga e o clube do meu coração. O jogo será extremamente difícil e equilibrado, mas também será complicado para a Lazio. Somos uma equipa competitiva, que sabe o que quer do jogo e vamos fazer de tudo dentro do plano traçado para ganhar», antecipou, na conferência de imprensa prévia ao jogo.



De resto, o treinador dos dragões elogiou bastante o conjunto laziale, sexto classificado da Serie A com 42 pontos em 25 jogos.



«É uma equipa bem trabalha e que faz muitos golos. Tem o segundo melhor ataque da Serie A e individualidades muito interessantes, com jogadores no meio-campo que têm capacidade de chegada e poder de finalização. Nas alas a Lazio tem jogadores interessantes como o Pedro e o Felipe Anderson. É uma equipa que procura uma boa utilização da profundidade e que liga o jogo de forma interessante para potenciar situações de um contra um nas alas. Os perigos que podem surgir da Lazio estão relacionados com a nossa forma de estar em campo. Dançamos conforme o par que temos. Gostei de alguns princípios da equipa. Gostei, sinceramente. Vinha a comentar isso com o Rui [assessor do FC Porto]. Há pessoas que não conhecem a fundo as equipas e às vezes olham só para os golos e para o volume de jogo. Não estou a tentar baixar as expetativas, mas gostei do que vi», referiu.



A Lazio não é, de todo, um clube estranho a Sérgio Conceição, visto que o técnico costuma seguir os jogos da equipa. O treinador avisou que será preciso «o melhor FC Porto a nível europeu» para derrotar a formação de Sarri.



«Conheço o campeonato italiano como conheço os principais campeonatos do Mundo. Vamos olhando e vendo. Olho para a Lazio, como disse, com algum carinho e vou acompanhando um pouco mais. Não mais do que isso. Temos de meter cá fora o melhor FC Porto a nível europeu para conseguir o nosso objetivo contra uma equipa difícil, com qualidade e com um treinador experiente e com muito conhecimento do jogo», alertou.



O FC Porto-Lazio joga-se esta quinta-feira, às 20h00, no Dragão.