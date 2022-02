Toni Martínez regressou à titularidade no FC Porto, dois meses após a última presença no onze, e contou com apoio especial no duelo com a Lazio, no Estádio do Dragão.



A pequena Sofia, nascida em agosto de 2021, esteve no recinto a acompanhar o encontro e «deu boa sorte ao pai», de acordo com a companheira do avançado portista, Cristina.



A verdade que é Toni Martínez não marcava há quatro meses e bisou no jogo da Liga Europa, garantindo o triunfo da formação azul e branca.



O avançado espanhol foi mesmo considerado o jogador da semana na prova europeia.