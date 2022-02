Toni Martinez, avançado do FC Porto, em declarações à SIC Notícias, depois de ter marcado os dois golos da vitória do FC Porto sobre a Lazio (2-1), no Estádio do Dragão, em jogo da primeira mão dos 16 avos de final da Liga Europa:

[Que significado tem este abraço de Pinto da Costa no final do jogo?]

- Além da vitória, estou muito feliz por poder ajudar a equipa. Quanto ao abraço do presidente, ele está sempre presente, nas derrotas e nas vitórias, por isso é que é único.

[O jogo parecia que ia se mais difícil do que foi…]

- A Lazio começou muito bem o jogo, principalmente na saída de bola, conseguia fugir à nossa pressão, mas a equipa foi fazendo o jogo de menos para mais e acho que acabámos num nível muito alto. Foi importante fazer o golo do empate no primeiro tempo, deu-nos força para o segundo.

[Apareceu no sitio certo para finalizar?]

- Acho que isso tem a ver com o treino, a forma como treinamos para entrar na área. Como o mister nos diz, é na área que se fazem os golos e isso é comigo, com a minha força, tento sempre estar lá para poder ajudar a equipa.

[É bom ou é mau ter Taremi e Evanilson na concorrência?]

- Isso é sempre bom, ter colegas de equipa que puxam uns pelos outros, é por isso que a equipa está num nível alto. É bom ter estes jogadores para esta posição tão exigente, tanto eu, como o Taremi ou o Evanilson.

[É uma competição que o FC Porto pode vencer?]

- Sim, sem dúvida, sabemos que estamos em três competições, somos candidatos a ganhar todas elas e vamos lutar por elas.