De olho no regresso às vitórias na Liga Europa, Francesco Farioli operou oito alterações para a visita ao Utrecht, na quarta jornada da fase liga da Liga Europa. Ora, face à vitória contra o Sp. Braga, o treinador do FC Porto relegou Alberto Costa, Kiwior, Alan Varela, Froholdt, Rodrigo Mora, Samu e William Gomes para o banco.

Por sua vez, Francisco Moura não surge na ficha de jogo.

Onze do FC Porto: Diogo Costa, Martim Fernandes, Bednarek, Prpic e Zaidu; Eustáquio, Rosario e Gabri Veiga; Pepê, Deniz Gül e Sainz.

Suplentes FC Porto: Cláudio Ramos, João Costa, Kiwior, William Gomes, Froholdt, Samu, Alan Varela, Alberto Costa, Tomás Pérez, Alarcón e Rodrigo Mora.

Onze do Utrecht: Barkas, Horemans, Didden e Viergever; Engwanda, Zechiel, De Wit e El Karouani; Rodríguez, Min e Murkin.

Suplentes Utrecht: Brouwer, Gadellaa, Van der Hoorn, Finsson, Van den Berg, Bozdogan, Cathline, Iqbal, Blake, Jonathans, Eerdhuijzen e Haller.

O Utrecht ainda não pontuou, nem marcou qualquer golo, estando no fundo da tabela. Por sua vez, o FC Porto leva seis pontos e ocupa o 15.º lugar, em igualdade com Fenerbahçe, Young Boys, Go Ahead Eagles, Lille, Aston Villa, Celta e Brann (8.º). Assim, os dragões estão igualados com a primeira equipa em zona de acesso direto aos oitavos de final.

No topo estão Midtjylland, Sp. Braga e Lyon, com nove pontos.

O Utrecht-FC Porto está agendado para as 17h45 e é para acompanhar, ao minuto, no Maisfutebol.