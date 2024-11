Os adeptos do FC Porto mostraram-se insatisfeitos com o empate dos dragões frente ao Anderlecht na Bélgica (2-2).

No final do jogo, jogadores e equipa técnica foram agradecer aos adeptos mas foram recebidos com cânticos insultuosos e lenços brancos.

O FC Porto, que vinha de três derrotas seguidas, somou o quarto jogo sem ganhar. Esta foi a primeira vez que os azuis e brancos não perderam na Bélgica com o Anderlecht (tinham perdido as outras quatro como saldo de golos de 9-0), mas nem isso atenuou o descontentamento dos portistas.