Com a continuidade na Liga Europa em jogo, a comitiva do FC Porto viajou para Roma, esta quarta-feira, num avião em que as referências ao clube surgem pintadas de negro, em homenagem ao presidente honorário, Jorge Nuno Pinto da Costa, que faleceu no último sábado vítima de doença prolongada.

No interior da aeronave, o símbolo do clube também foi estampado a negro.

O FC Porto defronta, esta quinta-feira, a Roma, para a segunda mão do play-off de acesso aos oitavos de final da Liga Europa. O jogo da primeira mão, no Estádio do Dragão, terminou empatado a uma bola.

A partida tem início agendado para as 17:45, hora portuguesa, e pode ser acompanhada, ao minuto, através do Maisfutebol.