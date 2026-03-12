FC Porto
Há 1h e 11min
VÍDEO: Moffi adianta o FC Porto em Estugarda
Nigeriano marcou o segundo golo pelos dragões
O FC Porto vai vencendo o Estugarda (2-0) na primeira mão dos «oitavos» da Liga Europa. Os golos dos dragões, até então, foram apontados por Terem Moffi e Rodrigo Mora.
Para abrir o marcador, o nigeriano apontou o segundo golo pela formação portista. O avançado combinou bem com Borja Sainz e, em ótima posição, atirou a contar para o primeiro do encontro.
Ora veja o golo inaugural do encontro:
Terem Moffi fez o primeiro para os dragões 🐉#sporttvportugal #EUROPAnaSPORTTV #UEFAEuropaLeague #ConfiaBetano #betanouel pic.twitter.com/QcIevJ6AdC— sport tv (@sporttvportugal) March 12, 2026
