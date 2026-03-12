O FC Porto vai vencendo o Estugarda (2-0) na primeira mão dos «oitavos» da Liga Europa. Os golos dos dragões, até então, foram apontados por Terem Moffi e Rodrigo Mora.

Para abrir o marcador, o nigeriano apontou o segundo golo pela formação portista. O avançado combinou bem com Borja Sainz e, em ótima posição, atirou a contar para o primeiro do encontro.

Ora veja o golo inaugural do encontro:

