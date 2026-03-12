O FC Porto vai vencendo o Estugarda (2-0) na primeira mão dos «oitavos» da Liga Europa. Os golos dos dragões, até então, foram apontados por Terem Moffi e Rodrigo Mora.

O avançado nigeriano abriu o marcador. Pouco depois, foi a vez do produto do Olival faturar. Numa recuperação de bola feita por Zaidu, os dragões foram rápidos e eficazes. Mora surgiu já dentro de área e, com assistência do lateral, dilatou a vantagem. 

Ora veja o segundo golo do encontro:

