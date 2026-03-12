FC Porto
Há 58 min
VÍDEO: Mora dilata a vantagem do FC Porto em Estugarda
Produto do Olival apareceu para desviar para o segundo dos dragões
O FC Porto vai vencendo o Estugarda (2-0) na primeira mão dos «oitavos» da Liga Europa. Os golos dos dragões, até então, foram apontados por Terem Moffi e Rodrigo Mora.
O avançado nigeriano abriu o marcador. Pouco depois, foi a vez do produto do Olival faturar. Numa recuperação de bola feita por Zaidu, os dragões foram rápidos e eficazes. Mora surgiu já dentro de área e, com assistência do lateral, dilatou a vantagem.
Ora veja o segundo golo do encontro:
Rodrigo Mora finalizou uma bela recuperação de Zaidu 🐉#sporttvportugal #EUROPAnaSPORTTV #UEFAEuropaLeague #ConfiaBetano #betanouel pic.twitter.com/anClW9nFki— sport tv (@sporttvportugal) March 12, 2026
