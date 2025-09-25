William Gomes marcou o golo que deu a vitória ao FC Porto em Salzburgo, esta quinta-feira, no terceiro e último minuto de compensação.

O brasileiro rematou de pé esquerdo, fora da área, para dar os três pontos aos azuis e brancos, na Áustria.

O golo de William Gomes:

