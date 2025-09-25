FC Porto
Há 1h e 26min
VÍDEO: o golo de William Gomes que deu a vitória ao FC Porto
Brasileiro fez o único golo do jogo em Salzburgo aos 90+3m
William Gomes marcou o golo que deu a vitória ao FC Porto em Salzburgo, esta quinta-feira, no terceiro e último minuto de compensação.
O brasileiro rematou de pé esquerdo, fora da área, para dar os três pontos aos azuis e brancos, na Áustria.
O golo de William Gomes:
William Gomes fez desta forma o golo da vitória do FC Porto em Salzburgo 😍#sporttvportugal #EUROPAnaSPORTTV #UefaEuropaLeague #RBSalzburgo #FCPorto #ConfiaBetano #BetanoUEL pic.twitter.com/68cKgDUCCc— sport tv (@sporttvportugal) September 25, 2025
