É mais do que conhecida a relação de amor que existe entre os adeptos da Lazio e Sérgio Conceição, antigo jogador do clube e agora treinador do FC Porto.

E se houvesse dúvidas sobre a força dessa relação, elas ficaram dissipadas nesta quinta-feira.

Minutos após a eliminação da equipa italiana aos pés do FC Porto, Sérgio Conceição correu até junto dos adeptos italianos que o brindaram com o cântico que lhe dedicaram quando jogou na capital italiana.

O treinador do FC Porto não conseguiu esconder a emoção, como se pode ver na galeria associada a este artigo.