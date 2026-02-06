André Villas-Boas deixou claro que o mercado de inverno deu ao FC Porto mais soluções para enfrentar a fase decisiva da temporada, mas sublinhou que o caminho europeu exige prudência e respeito pelos adversários.

«Agora começam as fases a eliminar e os desafios são maiores. Há fortes adversários que são candidatos à Liga Europa», afirmou Villas-Boas à margem da passagem do troféu do Mundial Estádio do Dragão.

«Vamos manter o nosso tom de humildade e de respeito, continuar a construir o nosso caminho, sabendo que, nas eliminatórias, os adversários são mais fortes. Aguardemos a decisão e veremos que adversário calha ao FC Porto no play-off. Depois, jogo a jogo, perceber até onde podemos chegar na competição», acrescentou.

Questionado sobre a exclusão de Oskar Pietuszewski, o único reforço de inverno que ficou de fora dos inscritos para a Liga Europa, Villas-Boas "passou a bola" a Francesco Farioli.

«É uma decisão do treinador. Ele tem as suas responsabilidades e comunica aos jogadores da forma que melhor entender», rematou.