Antes da partida para Itália, onde o FC Porto vai defrontar a Lazio para a Liga Europa, André Villas-Boas abordou o impacto de Samu na equipa portista.



«Tem colaborado, tem trazido os resultados que esperávamos de uma contratação com aquele peso e tem correspondido às expectativas», apontou o dirigente, em declarações aos jornalistas no Aeroporto Francisco Sá Carneiro, em Pedras Rubras, Maia.



Recrutado ao Atlético de Madrid no último verão, o avançado leva 11 golos em 11 jogos pelos dragões, quatro dos quais na Liga Europa, da qual é o máximo goleador.

Em entrevista na mais recente edição da revista Dragões, o internacional sub-21 espanhol recordou o processo sigiloso até assinar pelo FC Porto, mostrando-se «eternamente agradecido pelo esforço» da direção liderada por André Villas-Boas.

«Foi uma operação complicada, que queríamos muito fazer e, felizmente, conseguimos. Acabámos por trazê-lo e é bom sentir que os jogadores têm capacidade para render imediatamente quando chegam ao FC Porto», prosseguiu o presidente do emblema azul e branco.



Villas-Boas anteicpou ainda o embate com a Lazio, formação que venceu os três primeiros jogos na Liga Europa e que divide a liderança da prova com Tottenham e Anderlecht.

«Temos a perspetiva de um jogo difícil com a Lazio, que está num momento forte e é a primeira classificada. Espero o melhor para o FC Porto», concluiu André Villas-Boas, numa altura em que os romanos também acompanham Atalanta e Fiorentina no grupo dos terceiros classificados do campeonato italiano, todos com 22 pontos, a três do líder isolado Nápoles, ao fim de 11 jornadas.

O FC Porto, 15.º colocado, com quatro pontos, visita a Lazio, integrada no trio de líderes, com nove, na quinta-feira, às 20h00, no Olímpico, em Roma.