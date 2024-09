O treinador do FC Porto, Vítor Bruno, alertou esta terça-feira para as valias do Bodo/Glimt, adversário de quarta-feira na 1.ª jornada da fase de liga da Liga Europa, na Noruega, sacudindo a questão de se o FC Porto é favorito a ganhar a competição, apontando, sobre isso, que um clube como este «tem sempre ambição de vencer troféus».

«Acho que se olharmos para o adversário, pelo que ele realmente vale, é um sério aviso o que têm feito em casa recentemente. Nos últimos oito jogos, ganhou-os todos. Nos últimos 30 jogos, de tudo o que foi taças europeias, ganhou 24. É um rácio que nos deve deixar em alerta. Queremos entrar fortes, começar a ganhar, este formato de competição obriga a que estejamos a roçar a perfeição praticamente em todos os jogos. É uma competição curta, apesar de ter oito jogos é curta e qualquer tropeço na fase inicial pode hipotecar o que queremos atingir mais à frente», começou por dizer, em conferência de imprensa, relativizando as dificuldades que o sintético e o frio podem trazer à equipa.

«Em relação ao relvado, acho que esse tipo de adversidades, devemos olhar para elas quase para fazer emergir o nosso carácter mais corajoso e competitivo. Recordo que há 36 anos, o FC Porto ganhou uma Taça Intercontinental com um estádio coberto de neve, devemos olhar para isso quase como uma inspiração. Queremos muito atacar a competição, fazê-lo com responsabilidade, compromisso e ambição. Candidatos a querer muito ganhar o jogo», referiu, admitindo alterações no onze inicial face ao triunfo por 3-0 em Guimarães, mas não uma «revolução» na equipa titular.

«Necessidade de fazer rotação nesta fase da época não me parece que seja o caso, eventualmente amanhã poderão acontecer. Não será feita nenhuma revolução no onze, mas é provável que haja alguma alteração», antecipou.

O guarda-redes Diogo Costa disse esta semana que o FC Porto pode «ganhar a Liga Europa» e, à partida para a Noruega, o presidente André Villas-Boas apontou que «o limite é vencer» face à história que o FC Porto tem na Liga Europa. Porém, Vítor Bruno foi mais cauteloso na abordagem à questão.

«Sinceramente não sei como atacar a questão, não sei. O peso institucional do FC Porto obriga-nos a olhar sempre para o clube com vontade enorme de fazer acrescentar troféus ao museu do FC Porto. A partir daí, não temos muitos caminhos alternativos. Obviamente, ganhou duas vezes neste milénio a prova, é verdade, funciona quase como uma fonte de inspiração para nós. Se calhar até podemos pedir algum conselho ao nosso presidente, que foi a última pessoa a ganhá-la. Mas é um caminho muito difícil, acho que é um erro grande da nossa parte de começarmos já a projetar o olhar à la longue e esquecer o que vem amanhã. Esse é o primeiro passo para cairmos e não queremos cair, queremos estar de pé, firmes, fortes, coesos, com o único olhar no jogo de amanhã. Obviamente que um clube como o FC Porto tem sempre ambição de vencer troféus. Qualquer desafio para nós é feito para ser ganho, a Liga Europa é uma competição exigente, acho que é um passo de cada vez. Depois, o que tiver de acontecer, será uma consequência do trabalho diário», respondeu, abordando também as valias do adversário, que já fez história na Europa nos últimos anos.

«Ganhou 6-1 [à Roma, em 2021/22] e na mesma época volta a ganhar 2-1. O Bodo tem uma forma de jogar peculiar e diz da qualidade e valia do plantel, é uma equipa que ataca de uma forma, defende de outra, tem capacidade de vestir diferentes peles ao longo do jogo e isso diz muito do trabalho que está a ser feito pela equipa técnica. São jogadores capazes, se dermos espaço, sujeitamo-nos a que nos façam mal. Obviamente que teremos as nossas oportunidades de ferir o adversário, identificando o que achamos como pontos mais débeis. Estão identificados, mas será um erro deixar o jogo correr, deixando o Bodo fazer o jogo que quer fazer. Se não formos a equipa organizada, disciplinada e intensa que temos sido, isso poderá acarretar um acréscimo de dificuldade para nós. Temos de ser fiéis ao que estamos a instituir aqui dentro, com respeito pelo adversário, sermos humildes, mas com ambição de ganhar», apontou, relativizando também o que será o jogo de estreia como treinador principal nas provas da UEFA.

«Em relação à minha estreia, é um marco, será o que tiver se ser, não ligo muito a métricas, dados, números, não tenho muito interesse. Ficarei satisfeito, não por mim, mas porque essa vitória traduz-se em três pontos na caminhada do FC Porto», referiu.

O Bodo/Glimt-FC Porto está marcado para as 17h45 de quarta-feira e pode ser seguido, ao minuto, no Maisfutebol.