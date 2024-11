O treinador do FC Porto, Vítor Bruno, considerou esta quarta-feira que, quer o FC Porto, quer a Lazio, são equipas de Liga dos Campeões, apontando a vencer ao jogo de quinta-feira em Roma, sem olhar ao que pode ser a hipótese de ganhar a Liga Europa, independentemente do estatuto europeu do clube.

«Claramente duas equipas de Champions. Se podemos ganhar a Liga Europa ou não… queremos muito ganhar amanhã. Passo a passo, pensamos no que pode acontecer mais à frente. Da Lazio, esperamos uma Lazio igual a si. Não me lembrei de falar com o Nehuén acerca do jogo da Udinese com a Lazio, sinceramente [ndr: foi o último jogo do argentino pela Udinese, em agosto], porque fomos buscar esta série mais recente em que a Lazio foi bem-sucedida. Esperamos uma Lazio agressiva, vertical, jogo de corredores, cruzamentos, presença forte na área e, a defender, também com pressão subida. Temos de saber identificar os espaços, também queremos ter bola e condicionar o jogo da Lazio com bola, teremos de ser muito adultos», referiu Vítor Bruno, em conferência de imprensa.

Em fevereiro de 2022, o FC Porto superou a Lazio no play-off de acesso aos oitavos de final da Liga Europa (ganhou 2-1 em casa, empatou 2-2 em Itália) e Vítor Bruno, então adjunto, foi questionado sobre se tinha falado com Sérgio Conceição, então treinador e também ex-jogador da Lazio.

«Não, não falei. Eu também estava cá e vi com os meus olhos (risos). Tenho boas memórias, porque passámos esse momento com sucesso. Não ganhámos o jogo, empatámos aqui 2-2, ganhámos no Porto. Por isso, boas memórias, sim. Já tivemos vários confrontos com equipas italianas, uns de boas memórias, outros nem tanto. Temos um ou outro registo que nos confere algum regozijo: eliminámos a Roma, a Juventus [ndr: na Champions], apesar de não ter ganho em Itália, temos memórias que nos servem de inspiração. É uma oportunidade, amanhã, de construir mais uma boa memória», referiu o técnico do FC Porto.

O Lazio-FC Porto está marcado para as 20 horas de quinta-feira.