Vítor Bruno, treinador do FC Porto, em declarações à Sport TV, depois do empate em Bruxelas diante do Anderlecht (2-2), em jogo da 5.ª jornada da Liga Europa.

O FC Porto volta a ser castigado num jogo em que parecia ter tudo para voltar às vitórias…

- Sim, estamos numa fase em que o futebol está a ser demasiado cruel connosco. Tudo o que é uma mínima ocasião, acaba por nos penalizar. Nós marcamos golos, sofremos, vamos atrás novamente, colocamo-nos em vantagem e, depois, com pequenos erros que estão a acontecer…são fases, são ciclos. Temos de ter uma força gigante para passar por cima deles e trabalhar muito. Tem de ser com muito trabalho, muita crença, muitas convicções, mesmo em cima da dor. Hoje é mais uma noite que podíamos estar aqui a falar de três pontos conquistados, já devíamos ter sete, até podíamos ter nove, mas não temos, temos cinco. Há três jogos em disputa e nove pontos por disputar.

Mexeu na equipa com a intenção de fazer a equipa chegar mais à frente. Faltou depois fechar a loja e trancar o jogo? É um FC Porto um pouco romântico?

- Não tem a ver com romantismo, tem a ver com falta de maturidade em determinados momentos do jogo. Fomos intensos, fomos apaixonados pelo jogo, nunca deixámos de nos bater em cada momento e de lutar por aquilo que queremos. O nosso grande pensamento era vincular os jogadores com o máximo de atitude, paixão, mas com muita crença naquilo que era a vitória. Os jogadores foram à procura disso, mesmo quem entrou, quem veio do banco, acrescentou, ajudou a equipa. Sofremos um revés e voltámos a marcar porque nunca deixámos de acreditar, é isso que nos alimenta no fundo.

Foi importante travar o ciclo de derrotas?

- Aqui, bom é ganhar, aqui só se pensa em ganhar. É evidente que travámos um momento em que não estava ser o melhor, mas isto tem de ser com vitórias. Hoje andámos muito perto, seria uma vitória justa, mas não foi possível. O futebol muitas vezes é assim, traz-nos momentos de alguma crueldade e está a custar-nos um bocadinho. Cada pequeno erro, está-nos a castiga em demasia.

O erro de Pepê permite o 1-1, mas o jogador recebeu um grande apoio dos colegas. Essa união também é importante?

- Esse é o grande alicerce de uma equipa.