O FC Porto concluiu nesta quarta-feira a preparação para o embate com o Nottingham Forest em Inglaterra e Zaidu foi a grande novidade na sessão orientada por Francesco Farioli.

O lateral-esquerdo nigeriano, que na véspera tinha feito treino integrado condicionado, trabalhou sem limitações e está clinicamente apto para o jogo desta quinta-feira a contar para a Liga Europa

Assim sendo, no boletim clínico do FC Porto passam a figurar dois jogadores: Nehuén Pérez e Luuk de Jong, que efetuaram tratamento e trabalho de ginásio.

A comitiva portista viaja nesta quarta-feira para Birmingham, seguindo depois para Nottingham, onde Francesco Farioli e Jan Bednarek falarão aos jornalistas pelas 19h30.

O Nottingham Forest-FC Porto joga-se quinta-feira a partir das 20h00.