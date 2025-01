Andoni Zubizarreta, diretor desportivo do FC Porto, representou os dragões no sorteio do «play-off» da Liga Europa. No rescaldo, na tarde desta sexta-feira, o basco mostrou-se entusiasmo pelo duelo com a Roma.

«Grande jogo, é um jogo de Champions, entre grandes clubes, grandes cidades e adeptos, e com muitas histórias. Perspetivam-se dois grandes jogos, vamos tentar cumprir o nosso trabalho. Vou reencontrar um grande amigo no banco da Roma, Claudio Ranieri – o meu último treinador do Valência. Ambos vamos querer ganhar, mas é o futebol.»

«Somos um clube que quer ganhar sempre, o nosso ADN é vencer. Mas, isto é futebol. Esperamos regressar no próximo sorteio. A final é em Bilbao, uma cidade que conheço bem.»

«Acho que nos estamos a habituar a este novo formato de competição, que exige mais tempo de recuperação. Creio, ainda assim, que é muito curioso não dependermos dos outros, mas sim dos golos que marcamos. E tudo muda e faz diferença. Ajuda à emoção.»