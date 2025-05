O FC Porto anunciou nas plataformas oficiais do clube a renovação da sua capitã, Cláudia Lima. A média ofensiva voltou de lesão em janeiro e anotou três golos e cinco assistências em 14 jogos nesta temporada.

«Estou muito feliz, é um orgulho enorme continuar mais um ano na minha casa: o Futebol Clube do Porto. Estou a dar mais um passo cá dentro e a realizar mais um sonho. Continuar cá é a realização de um sonho.Ainda temos mais duas finais para ganhar e para dar o nosso melhor», afirmou a jogadora de 28 anos.

«Se há alguém que tenha sido a face deste projeto é a Cláudia, que chegou como o primeiro grande reforço do futebol feminino. Chegou, viu e venceu. Numa primeira etapa venceu a lesão que trazia, pudemos ajudá-la numa rápida e pronta recuperação do seu joelho, e isso foi importante para a Cláudia e para a equipa», referiu o presidente do clube, André-Villas Boas.

«Marcou no jogo em que conseguimos a subida, tem marcado, tem assistido, tem sido uma líder, tem sido a capitã e penso que isto é uma justa recompensa pelo bom trabalho e pela continuação e desenvolvimento deste projeto, esperemos que em breve na Liga Feminina.».

Depois de garantir a promoção à II Liga, o FC Porto vai ainda disputar a final da III Divisão e a final da AF Porto Taça Feminina. Na próxima temporada vai atacar a subida à Liga Feminina.