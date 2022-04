Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, em declarações na sala de imprensa do Dragão, após a goleada por 7-0 frente ao Portimonense, em jogo da 30.ª jornada da Liga:



«Este jogo vale os mesmos três pontos que as vitórias sofridas por falta de eficácia no Bessa e contra o Vitória. Ganhámos pela diferença mínima nesses jogos e deveríamos ter feito mais golos. Hoje fomos eficazes. Não tirámos o pé do acelerador e olhámos muito para a baliza adversário.



Estivemos sempre muito atentos. Independentemente de quem jogasse, o Portimonense tem jogadores rápido e que criam dificuldades em transição. Mas tivemos uma reação muito forte à perda de bola e fomos competentes em todos os momentos.



Quando há esta atitude competitiva, o talento vem ao de cima. Há jogadores que tiveram a um excelente nível. Parabéns a todos. O grupo está bem e está forte no que diz respeito a essa atitude. Quem entrou e quem não entrou queria ganhar o jogo e somar mais três pontos da mesma forma que quem jogou.»