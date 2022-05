Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, em declarações na flash interview da Sport TV1, após a vitória por 2-0 frente ao Estoril, no jogo da consagração:



«Olhei para a equipa que me dava mais garantias para este jogo. Foi dessa forma que preparei a equipa. Pensei na final da Taça que é o jogo mais importante, mas não jogo dois jogos ao mesmo tempo. Jogou praticamente a mesma equipa que jogou na Luz, excetuando o guarda-redes. Estes jogadores mereciam entrar de início como campeões.



Queria utilizá-los todos, mas não é possível. A dedicação foi máxima e o espírito é fantástico. O que resume isso foi quando o Fernando Andrade fez golo. A alegria de cada um era tão grande como a do Fernando. Isso espelha o que é o nosso balneário.



O que senti nesse momento? Senti-me emocionado. O Fernando fez aqui um início de época muito bom, saiu, magoou-se com gravidade e perguntaram-me se era possível ele recuperar aqui. Disse: 'Claro que sim'. Acompanhámos estes meses de grande sofrimento e de dedicação do Fernando, sempre com um espírito fantástico. Ele tem um espírito fabuloso no trabalho e no balneário. Não dou nada a ninguém, mas este prémio foi merecido. O Meixedo entrou porque trabalhou muito bem assim como o Cláudio e o Ruben [Semedo]. Também são campeões.»



[Ter público nesta conquista]: «Foi o condimento que faltou [há dois anos]. Agora temos todos os condimentos que fazem desta festa uma festa ainda mais bonita.»



[O que pensariam os seus pais ao saber que foi três vezes campeão em cinco anos]:



«Provavelmente diriam que o imenso sacrifício que fizeram para me criar e educar, assim como aos meus irmãos, valeu a pena. Prometi-lhes que cada dia para mim era uma justificação para ser melhor homem, melhor profissional e ter dedicação máxima para agradecer cada momento da minha vida. eles estão diriamente comigo, no meu pensamento e na minha vida. Fisicamente partiram, mas estão sempre comigo.»