André Franco anotou o primeiro golo com a camisola do FC Porto no triunfo por 3-0 contra o Desportivo de Chaves, no último sábado.



O jogador contratado ao Estoril, que havia entrado aos 60 minutos da partida, aproveitou uma falha do guarda-redes flaviense, Paulo Vítor, para se estrear a marcar pelo clube portista. No final, o médio deixou uma mensagem nas redes sociais a assinalar o momento.



«Não podia pedir uma melhor estreia em casa, obrigado pelo apoio portistas! Três pontos», escreveu.



Recorde o golo de André Franco: