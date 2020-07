Fernando Gomes fez questão de deixar uma mensagem de parabéns ao FC Porto, pela conquista do título de campeão, aproveitando a mensagem para pedir aos adeptos que festejem de forma controlada.

«Numa prova marcada por factos inéditos na história do futebol mundial, nomeadamente com a interrupção das competições nacionais e a disputa de várias jornadas à porta fechada, o FC Porto sagrou-se campeão numa vitória ainda mais valorizada pela intensa competição oferecida por todos os clubes da Liga», começou por escrever.

«Envio assim em nome da Federação Portuguesa de Futebol os meus parabéns a todos os jogadores, equipa técnica, staff e estrutura do FC Porto. O vosso trabalho e resposta perante as dificuldades que a todos afetaram dignificaram não apenas o futebol nacional mas igualmente o País. Porque é meu dever fazê-lo, faço igualmente um apelo a que os festejos, merecidos, pelo triunfo na Liga sejam feitos dentro do respeito pelas indicações sanitárias de todos conhecidas.»