A perder por 2-0 ao intervalo na Amoreira, numa partida da 17.ª jornada da Liga, o FC Porto conseguiu uma reviravolta impressionante e venceu o jogo por 3-2. Esta sexta-feira, os dragões divulgaram imagens da mensagem de Sérgio Conceição na habitual roda após os encontros.



No discurso, o técnico portista, com vernáculo à mistura, classificou o triunfo no António Coimbra da Mota como «o jogo do título».



«Pessoal, olhem uma coisa. Podíamos não ter ganho o do jogo, mas a velocidade, a intensidade, a agressividade da segunda parte não tem nada a ver com a primeira. Nós não somos aquilo. E quando jogamos assim, fazemos três, fazemos quatro, fazemos cinco, somos imbatíveis. Somos os mais fortes. Pode não sair um gesto técnico bem, pode não sair o drible ou o remate, mas esta forma de estar tem de estar sempre presente no jogo. Sempre, porque assim não vamos sofrer e num momento qualquer da segunda parte vamos fazer golo. É nisto que temos de pensar, não podemos dar abébias, não queremos dar 45 minutos ao adversário, é uma vitamina para os outros. Parabéns, muito bem. Este é o jogo do título, este é o jogo do título», disse o treinador.



De resto, Sérgio Conceição fez questão de partilhar a publicação do FC Porto nas redes sociais. «É esta forma de estar no jogo que tem de estar sempre presente», escreveu.



Veja o vídeo: