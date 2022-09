Há três dúvidas na equipa do FC Porto para o jogo contra o Sp. Braga, da oitava jornada da Liga. Na véspera da receção ao segundo classificado da Liga, Sérgio Conceição admitiu que ainda não sabe se pode contar com Pepe, Otávio e Uribe, médio que se lesionou enquanto esteve ao serviço da seleção da Colômbia.



«Ainda não sabemos. O Uribe veio lesionado, tem um pequeno problema no pulso. Vamos ter de o avaliar. O Pepe tem tido uma evolução melhor do que a do Otávio», limitou-se a dizer, em conferência de imprensa.



O técnico portista admitiu que preferia não falar sobre o adversário, mas perante a insistência dos jornalistas, acabou por fazer um pequeno raio-x à equipa minhota.



«Vi os títulos da conferência do meu colega do Sp. Braga e ele não se referiu a nós. Disse que era importante manter a identidade, acho que foi isso. Sou da mesma opinião. Temos de melhorar os aspetos nos quais não temos estado bem e encarar o jogo contra um candidato ao título. Não o digo agora, já digo há alguns anos que o Sp. Braga é um candidato. E queremos conquistar os três pontos», vincou.



«Disse que não ia falar muito do adversário. De forma geral e rápida, o Sp. Braga joga num 4-4-2 clássico e sem bola defende dessa forma. Com bola, coloca os alas muito por dentro, próximos dos avançados que são combativos. Têm laterais interessantes como o Fabino e Sequeira, que cruza muito bem. O Al Musrati é a âncora da equipa e o André Horta aparece em zonas diferentes das dele. É um 4-4-2 clássico como aquele que utilizei quando cheguei ao FC Porto com dinâmicas muito interessantes. Sem bola, o Sp. Braga é uma equipa humilde. Mesmo os alas, jogadores com características ofensivas como o Ricardo e o Iuri, são muito rigorosos sem bola. E os miúdos dão uma lufada de ar fresco. O Sp. Braga tem um bom grupo e um treinador com muita vontade e com muitos anos dentro daquela casa. É isto», acrescentou.



O FC Porto-Sp. Braga está agendado para as 21h15 desta sexta-feira, no Dragão.