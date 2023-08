«Poder dizer adeus é crescer. Vamos sentir a tua falta, Alan». Foi desta forma que o Boca Juniors se despediu do médio que deverá viajar, nas próximas horas, para o Porto para fazer exames médicos e assinar contrato com a equipa comandada por Sérgio Conceição até 2028.

Uma despedida emocionante no balneário do La Bombonera logo depois do Boca Juniors ter garantido uma qualificação dramática para os quartos de final da Taça Libertadores, no desempate por penáltis (4-2), diante dos uruguaios do Nacional de Montevideo, depois de um empate 2-2. Alan Varela foi titular e foi substituído aos 87 minutos, antes dos penáltis em que Romero se destacou com duas defesas.

Já no balneário, Alan Varela despediu-se dos companheiros, um a um, com emotivos abraços e acabou por receber uma camisola do Boca autografada por todo o plantel.