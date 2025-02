Alan Varela, jogador do FC Porto, em declarações à Sport TV, depois do empate cedido, no Estádio do Dragão, diante do Vitória de Guimarães (1-1), em jogo da 23.º jornada da Liga.

Era um jogo complicado, mas depois de estar a ganhar, o FC Porto distraiu-se?

«Creio que sim, enfrentámos um adversário muito duro. No primeiro tempo eles não conseguiram criar situações, mas no segundo tempo facilitámos um pouco nas transições e atingiram-nos dessa forma. A verdade é que perdemos dois pontos que eram realmente importantes».

Faz sentido jogar nesse registo quando o FC Porto já estava a ganhar por 1-0?

«Foi um lance em que ficámos mal posicionados e eles aproveitaram para atacar a profundidade. A verdade é que nos marcaram um golo e não conseguimos corrigir a situação, foi já muito perto do final da partida».

Como sente que a equipa estava, estava nervosa?

«Nervosa? Não creio. Tentamos jogar da melhor forma para podermos ganhar, mas do outro lado temos o sistema do rival que nos obriga a jogar de certa maneira. Vamos continuar a trabalhar, a melhorar, para podermos dar a volta a esta situação que está difícil».

Foi uma jornada em que o Sporting tinha perdido pontos, o FC Porto podia aproximar-se. É ainda mais doloroso não conseguir vencer?

«Sim, obviamente, o FC Porto está sempre obrigado a ganhar. Perdemos dois pontos que eram importantes, mas vamos seguir na luta e tentar corrigir a imagem já no próximo jogo e dar o melhor para lutar até ao final».