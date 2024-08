Alan Varela chegou ao FC Porto na época passada e rapidamente assumiu-se como titular, tendo disputado 44 jogos. Aos 23 anos, o médio argentino sonha em jogar na Premier League.



«Queremos sempre melhorar e dar o salto para uma Liga tão importante como a Premier League. Estou tranquilo, tento trabalhar da melhor maneira e o momento chegará quando chegar», referiu, em entrevista à ESPN argentina.



O internacional sub-23 pela albiceleste chegou a utilizar a braçadeira de capitão dos dragões nesta pré-temporada, o que considerou «um privilégio enorme». «É um enorme privilégio enorme. Em primeiro lugar, usar a braçadeira de capitão no Boca Juniors, que é algo único, todos sabem o que significa. Aqui no FC Porto, ser reconhecido desta forma é muito bom», disse.



Alan Varela defendeu que «foi muito importante» ter conquistado a Taça de Portugal e a Supertaça Cândido de Oliveira ao serviço do FC Porto e explicou o impacto que tem na equipa. «Trato de deixar tudo em campo para fazer as pessoas felizes», concluiu.