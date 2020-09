O FC Porto tem vindo a promover várias mudanças no ataque, com saídas e entradas para um setor que, na época passada, chegou a mostrar algumas debilidades. O treinador fechou-se em copas sobre esse assunto, preferindo não falar de cada um dos casos e preferindo salientar as dinâmicas da equipa.

«Daquilo que é o mercado, tenho sempre uma frase que vou repetir. Além do cão [cão ou cadela?] que temos ali à porta, o mercado também fica, não vou entrar por aí. Importante agora é falar no Boavista», começou por destacar.

Apesar de tudo, já saíram Tiquinho Soares, Aboubakar e Fábio Silva e entraram, até ao momento, Evanilson e Taremi. «Cada caso é um caso. Se fosse explicar ao pormenor determinadas saídas e determinadas entradas, ia acabar por falar numa coisa que não quero falar, que é o mercado. Acho mais importante falar no jogo. Por vezes variamos a nossa dinâmica, não a nossa forma de jogar», referiu.

Para o treinador, mais importante do que os nomes, são as dinâmicas que a equipa cria. «A nossa forma de jogar está bem assente em quatro pilares. Posso dizer que, em termos ofensivos, a minha equipa está preparada para fazer golos e, em termos defensivos, trabalhada para não os sofrer. Depois vamos variando a nossa dinâmica. No último jogo joguei com o Marega na frente, como se fosse a referência mais importante do ataque, mas não foi bem assim. Muitas vezes era o Corona que estava no espaço central e o Marega na direita. Depende daquilo que é a estratégia para o jogo. Jogar com um ou dois na frente, mas às vezes jogamos com cinco ou seis na frente. Tem muito a ver com o que se quer da equipa», explicou.

O mercado fica à porta para o treinador, mas com as redes sociais não deve ser fácil convencer os jogadores disso. «Estamos atentos aquilo que se passa à volta do clube. Com os atletas o mais difícil não é treinar no campo, mas sim gerir esse tipo de situações no balneário. Mas por isso é que me pagam, para incutir que o mais importante é o trabalho, mas não é fácil, porque existem as redes sociais. A cem por cento não se consegue ser eficaz nesse sentido, mas consegue-se fazer um bom trabalho também», destacou ainda o treinador.