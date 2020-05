A escola de futebol «Gol de Ouro», um projeto social desenvolvido por Alex Telles que usa o futebol como ferramenta do desenvolvimento social, em Caxias do Sul, no Brasil, recebeu máscaras enviadas pelo próprio jogador do FC Porto.



«Hoje foram entregues máscaras para os alunos da Gol de Ouro e às suas famílias. A proteção e o cuidado nesse momento são imprescindíveis. Vamos nos cuidar. Vamos nos proteger até que tudo isso passe», escreveu o internacional brasileiro nas redes sociais.



No último balanço das autoridades de saúde brasileiras, o país já viu mais 21 mil pessoas morrerem.