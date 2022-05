André Villas-Boas recorreu às redes sociais para desejar «boa sorte ao FC Porto» e deixar o desejo que a história se repita, em alusão ao título conquistado em 2010/11, no Estádio da Luz, na festa que ficou marcada pelas luzes apagadas e o sistema de rega acionado no final do jogo.

«Boa sorte FC Porto, que se repita uma história que para nós é eterna. Estamos prontos para a batalha! Garra, luta, união por um Porto Campeão!», destacou o treinador de 44 anos que está sem clube desde que deixou o Marselha na última temporada.

Um texto que vem acompanhado por uma fotografia onde se vêm Otamendi, João Moutinho, James Rodríguez, Cristian Rodríguez, Hulk e Falcao, precisamente na tal festa no relvado da Luz.

Tal como na temporada de 2010/11, o FC Porto pode voltar a festejar o título de campeão, este sábado, no estádio do rival.