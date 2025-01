Luis Raúl González, presidente do clube mexicano Pumas, comentou o caso da saída do treinador Martín Anselmi do Cruz Azul para o FC Porto, até porque, recentemente passou por uma situação idêntica. Para o dirigente, a única solução nestes casos, passa por blindar os contratos assinados e proteger as duas partes.

«São circunstâncias que podem acontecer a qualquer clube, não me vou referir ao caso em concreto do clube que estão a mencionar, mas no geral, o que se pode fazer nestas situações é blindar o contrato dos dois lados, ter todas as garantias jurídicas que permitam ter todas as certezas. É algo que tem de ficar bem claro no momento em que se assina um vínculo. O que deve prevalecer em qualquer negociação é a clareza do que está assinado e, nesse aspeto, há uma garantia em vigor. Os melhores instrumentos são os acordos contratuais», destacou.

O Pumas passou uma situação idêntica no final da última época, também com um treinador argentino, quando Antônio Mohamed deixou o clube para assinar pelo rival do Toluca. «O Pumas também já passou por isso e eu reconheci essa fraqueza quando Antônio Mohamed deixou o clube. Essas situações surgem e cada equipa lida com isso de acordo com o seu contexto e os acordos que assinou», referiu ainda.