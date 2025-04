O FC Porto regressa à Reboleira na noite deste sábado, para medir forças com o Estrela da Amadora na 31.ª jornada da Liga. Na antevisão ao duelo, Martín Anselmi lamentou a lesão de Diogo Costa.

«A ausência do Diogo é sempre sensível, porque é o nosso capitão e guarda-redes titular, confio muito nele. Mas não podemos usar como desculpa. Há que estar preparado para seguir em frente, não queremos este ruído. Cada um assume responsabilidades e deve entender o que fazer. O plantel está preparado para o jogo de sábado», comentou na tarde desta sexta-feira, em conferência de imprensa.

Sobre o central Zé Pedro, o treinador dos dragões vê como natural a titularidade, em detrimento de Nehuén Pérez.

«Não gosto de comparar jogadores. O Zé Pedro sempre treinou com compromisso e cumpriu com as obrigações. É um grande exemplo, trabalha de forma correta», acrescentou.

O FC Porto visita a Reboleira na noite deste sábado (20h30), pressionado pelo objetivo de retomar o 3.º lugar. Os dragões registam 62 pontos, um de atraso para o Sp. Braga.

O Estrela-FC Porto vai contar com arbitragem de David Silva e é para seguir, ao minuto, no Maisfutebol.