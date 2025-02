Martín Anselmi comentou a saída de Nico Gonzalez do FC Porto. O treinador dos dragões disse que não vai ao mercado porque não quer tapar jogadores como Rodrigo Mora e Vasco Sousa e porque, também, não encontrou substituto à altura.



«As saídas de Nico e de Galeno tão repentinas, são baixas sensíveis. Trabalhámos com o Eustáquio porque sabíamos que podia chegar de forma repentina a saída do Nico. Testámos algumas variantes. Decidimos que não havia ninguém no mercado para substituir o Nico, não quero tapar jogadores como o Mora ou o Vasco Sousa e trazer um jogador para rechear o plantel. Não encontrámos um à altura do FC Porto, então continuamos a trabalhar com este plantel e a preparar o mercado de verão com mais tempo. Vamos dar ferramentas a estes jogadores e eles a nós para sermos melhores», afirmou Anselmi.