Martín Anselmi, treinador do FC Porto, na conferência que se seguiu à vitória sobre o Estoril (2-1), no Estádio António Coimbra da Mota, em jogo da 27.ª jornada da Liga:

FC Porto entrou a perder, mas passou a ideia que teve o jogo quase sempre controlado e não permitiu muitas oportunidades ao Estoril. Pode-se dizer que o FC Porto, mais do que o Estoril, venceu-se a si próprio?

«Sim, creio que sim. Não é fácil defrontar esta equipa, neste estádio, trata-se de uma equipa tem vindo a fazer as coisas muito bem este ano. e penso que nós fizemos um jogo como queríamos fazer. Começámos a criar oportunidades de golo, a conseguir profundidade, a jogar rápido para aproveitar as costas dos centrais deles. Creio que fizemos bem as coisas para chegar à vantagem no marcador. Penso que houve um crescimento, tanto do resultado, como do trabalho coletivo. Lamento não termos ficado com a baliza a zero, penso que merecíamos isso, uma vez que praticamente não sofremos perigo real. Eles tiveram um lance feliz, mas penso que deu para ver um crescimento em muitas coisas e, nesse sentido, estou muito feliz».

Pela primeira vez vence dois jogos consecutivos e pela primeira dá a volta a um registo negativo. São sinais positivos?

«Precisamos de tempo e de trabalho. Evidentemente que ganhar dois jogos consecutivos dá muita confiança. Como costumo dizer, as vitórias reforçam tudo. Reforçam as nossas ideias, o querer, a confiança e reafirma o trabalho. Creio que vamos com onze jogos, dos quais fizemos apena quatro em casa, sete fora. Agora temos mais tempo para preparar a equipa e implementar as nossas ideias, mas nos outros jogos foi só competir, recupera, competir e recuperar. Fomos sempre competitivos, não houve um jogo em que não competimos com o adversário. Nesse sentido, sinto que estamos em crescimento».