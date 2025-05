Martín Anselmi, treinador do FC Porto, em declarações à Sport TV, depois da vitória sobre o Boavista (2-1), no Estádio do Bessa, em jogo da 33.ª jornada da Liga:

Acha que o FC Porto podia ter tornado este jogo mais fácil, mais cedo?

«Primeiro quero destacar o ambiente que vivemos hoje, há muito tempo que não sentia este ambiente num estádio de futebol. A verdade é que os nossos adeptos, a cantar constantemente, no clima que se vivia neste dérbi, pareceu-me espetacular. Em relação ao jogo, no final do primeiro tempo, com quase zero remates à baliza, o Boavista tem um penálti. Entendo que o regulamento diz que é penálti, mas acho que nessas situações tem que haver senso comum. Estamos a ser prejudicados por causa de uma bola que ia para o outro lado e voltou para a nossa área. Depois, nas transições não estivemos bem, custa-nos às vezes chegar ao outro lado, há ansiedade. Queremos chegar rápido ao outro lado e houve um pouco de ansiedade aí. Mas destaco a entrega dos jogadores, a competitividade que tivemos a certa altura da partida. Foi um dos melhores jogos desde que estou no FC Porto».

O FC Porto tem sido punido ao longo da época com várias situações caricatas. O lance do penálti de Nehuen Pérez é uma imagem da época do FC Porto?

«Sim, pode ser um resumo da época».

No momento do golo de Rodrigo Mora, muita gente levou as mãos à cabeça. Ainda fica surpreendido com o que ele faz semana após semana?

«É um rapaz que durante a semana sabe ouvir e tem muita humildade, mas todos sabemos como é este meio, como te enche o ego quando as coisas correm bem. Os jogadores têm que estar muito preparados para que a vida mude de um dia para o outro e que , do nada, passem a ídolos. Não é fácil ele fazer o que faz e manter aquela simplicidade e humildade. Não é fácil ter a responsabilidade de liderar um ataque de uma equipa como o FC Porto e de certeza que, a qualquer momento, vai ser chamado à seleção. São coisas que vão acontecer e que ele vai ter de gerir, mas o que destaco mais no Rodrigo é a humildade que tem e a forma que não permite que nada mude de uma semana para a outra. Está sempre disponível para treinar, ouve sempre, correr. Hoje entendi que estava a dar demasiado e o jogo também estava bom para o Pepê. Também queria que o Pepê tivesse o seu momento porque merecia, mais do que ninguém, marcar um golo. Ele também treina bem, corre, compete e entendi que o jogo estava bom para ele. Quanto ao Rodrigo, é só pedir-lhe que continue assim. Se continuar assim e continuar aqui, vai chegar mais longe».

O terceiro lugar tornou-se um objetivo que está praticamente assegurado. O Braga teria de golear o Benfica e esperar que o FC Porto perdesse com o Nacional…

«Para mim é igual, temos de ganhar o último jogo. Somos o FC Porto e temos de ganhar o último jogo. Quero ganhar sempre».