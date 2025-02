Martín Anselmi, treinador do FC Porto, em declarações na flash interview da Sport TV após o empate com o Sporting (1-1) no Estádio do Dragão:

«Queriamos ganhar, ficar com os 3 pontos, mas acho que a fome da nossa equipa conseguiu ver-se no campo. Demonstrámo-la até ao fim. Fico muito feliz pela forma como competimos até ao fim. Quem sabe se não conseguíamos os três pontos se o jogo durasse mais um ou dois minutos.»

«Na primeira parte estávamos muito longe na pressão. Queríamos encostar dois avançados aos dois centrais deles e quando o Alan Varela saltava para o médio-centro havia um jogador do Sporting que conseguia ficar e receber a bola nas costas dele. Mas na segunda parte, com três médios contra três e os laterais a correrem de um lado para o outro, tivemos o controlo total do jogo.»

Mais sobre alterações estratégicas durante o jogo

«Terminámos o jogo com dois centrais, dois médios e seis jogadores no ataque. Primeiro tentámos mudar o perfil dos laterais. Depois, quando eles começaram a pressionar num 5x2x3, começámos a construir com quatro. (...) A lesão do Alan Varela obrigou-nos a trocar e terminámos com muitos homens no ataque. É normal: temos de procurar variantes e de implementar coisas diferentes. (...) Estamos a trabalhar nessas variantes.»

Que sensações leva deste clássico? Sente crescimento na equipa?

«Fiquei feliz por experimentar o ambiente que se vive no Dragão. As pessoas a apoiar até ao fim e nós a mostrar a nossa essência. Lutar até ao fim é a essência do FC Porto.»

Luta pelo campeonato

«Isto vai ser muito longo até ao fim.»