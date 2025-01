Martín Anselmi fez questão de encerrar o capítulo com o Cruz Azul, antes de abordar o futuro com o FC Porto, numa conferência de imprensa, no museu do clube, que contou com a presença de toda a estrutura, bem como os novos adjuntos e a sua família, a mulher e os dois filhos.

Logo a abrir, Anselmi fez questão de explicar a saída do clube mexicano, ao ler uma declaração escrita a detalhar o processo de saída.

«É difícil começar uma nova etapa sem encerrar a anterior. Este ano fui treinador mas também adepto do Cruz Azul. Em cada projeto que me envolvo, é com verdade e coração. Eu e a minha equipa demos tudo pelo clube até ao último dia. Nada do que se disse nos últimos dias corresponde à verdade. Tomei uma decisão [de vir para o FC Porto], que considerei ser o melhor para o meu crescimento pessoal. Fui eu que a tomei, com total transparência para o clube. Fizeram-me uma promessa que me deixariam sair, aceitaram a proposta que o FC Porto fez, mas, quando tudo estava feito, mudaram as regras do jogo», explicou o argentino de 39 anos.

Encerrado o assunto Cruz Azul, o treinador diz que, a partir de agora, o seu compromisso é total com o FC Porto. «As primeiras sensações são de enorme felicidade. Aqui respira-se paixão pelo trabalho, exigência, uma necessidade que a equipa transmita intensidade e luta para fora. Identifico-me totalmente com as pessoas do Porto, os títulos, esta filosofia de trabalho. Sou adepto do Newell's e lembro-me por exemplo de ver jogar aqui o Belluschi», recordou, deixando desde já uma promessa: «Vamos construir uma equipa competitiva, esse é o primeiro objetivo. Quando digo competitiva, será até ao fim.»

Anselmi deixou até, desde já, ao presidente Villas-Boas o pedido para que reserve espaço no museu para novas conquistas.

«A ambição é muito grande, acabo de conhecer o museu e já pedi ao presidente que arranje espaço para mais uma vitrine para que possamos acrescentar mais troféus», destacou o novo timoneiro portista, que começou a sua intervenção em bom português, com «Bom dia», agradecendo em seguida: «Obrigado por nos terem elegido, por nos terem escolhido, por nos darem esta enorme responsabilidade de representar o FC Porto. Quero também dirigir-me aos adeptos que no estádio já me fizeram sentir o seu apoio. Nas próximas horas, quando começarmos a trabalhar, vamos construir uma equipa com que os adeptos se identifiquem», salientou.