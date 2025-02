Martin Anselmi, treinador do FC Porto, em declarações à Sport TV, depois da vitória sobre o Farense (1-0), no Estádio do Algarve, em jogo da 22.ª jornada da Liga:

Esta é uma vitória que o FC Porto procurava há muito tempo?

«Sim, além disso, é uma vitória muito especial para o FC Porto, depois do que aconteceu ontem [morte de Pinto da Costa]. Não tive a sorte de trabalhar com ele, mas queria dedicar-lhe este triunfo. Sabemos que o nosso lema é vencer desde 1893, mas sei que foi uma pessoa que nos obrigou sempre a dar o máximo. Queria dedicar este triunfo a toda a sua família, mas também a nós próprios, estávamos a precisar».

Não conheceu Pinto da Costa, mas com certeza que, à distância, acompanhou o crescimento do FC Porto nestes últimos 42 anos de presidência. Como acompanhou estas conquistas do FC Porto?

«São muitos títulos e muita grandeza que se conseguiu para o clube nesse período, títulos internacionais, títulos locais, é o presidente com mais títulos do mundo. No meu caso, desde a Argentina, acompanhei este FC Porto. Lembro-me de ver a final da Champions em minha casa em 2004. Tenho essas memórias».

Fez seis alterações no onze já a pensar no jogo do play-off com a Roma?

«Vínhamos a acumular muitos minutos, com os jogadores a fazerem muitos jogos consecutivos, preparamos os jogos dia a dia. Os nossos laterais correm muito, fazem muitos quilómetros, sentíamos que o Stefan [Eustáquio] e o Alan também tinham muitos minutos acumulados, precisávamos de frescura, de pernas frescas e penso que os que entraram estiveram muito bem. Temos um plantel em que qualquer um pode jogar. Ficámos com muita tristeza com o que aconteceu com o Vasco [Sousa], ainda não tenho nada confirmado, mas as imagens não são muito animadoras».

O FC Porto reduz para seis pontos a diferença para o Sporting. Era o clique que faltava para o campeonato?

«[Encolhe os ombros] Tal como disse na antevisão, vínhamos de vários jogos sem ganhar, mas, agora, que ganhámos, não mudo de ideias. Temos de continuar a trabalhar, continuar a melhorar para chegar a esse FC Porto que queremos ser».

Segue-se o jogo com a Roma, o FC Porto está preparado para lutar pela presença na próxima fase?

«Sim, vamos jogar num grande cenário, frente a um clube de renome mundial, mas confiamos no nosso trabalho e vamos competir para conseguirmos a classificação. A partir de amanhã vamos começar a trabalhar nisso».