A Associação Portuguesa de Árbitros de Futebol (APAF) apresentou participações disciplinares de Sérgio Conceição e Pepe junto do Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol, na sequência das críticas promovidas pelo treinador e capitão do FC Porto à arbitragem de Hugo Miguel no final do jogo de segunda-feira em Braga.

Na conferência de imprensa no final do jogo, Sérgio Conceição referiu-se a Hugo Miguel dizendo que «não tem qualidade para apitar jogos com alguma pressão», enquanto Pepe também falou num «árbitro completamente condicionado».

A APAF, segundo apurou o Maisfutebol, diz que seguiu apenas o «procedimento normal nestas situações» e avançou com as participações disciplinares.